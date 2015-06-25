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Joe Beck
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高層ビル
Joe Beck（@joebeck）撮影の都市、建物、青い、建築の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年6月25日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
都市
建物
青い
建築
グラス
アーバン
反射
超高層ビル
鋼鉄
塔
幾何学
市町村
見上げる
対称
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表
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