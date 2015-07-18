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Verne Ho
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高層ビルの写真撮影
Verne Ho（@verneho）撮影の都市、建物、建築、白いの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年7月18日（UTC）
に公開
Camera
FUJIFILM, X-T1
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
都市
建物
建築
白い
灰色
軒
アーバン
超高層ビル
灰色
曇り
見上げる
グレースケール
高い
グレースケール
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