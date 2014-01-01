Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
Martin
mrtnpro
Bookmark
A plus sign
画像を編集
Plus sign for Unsplash+
無料ダウンロード
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
特集されたコレクション
写真
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
青い機械の横に白いコンクリートの支柱がある建物
Martin（@mrtnpro）撮影の芸術、都市、建物、灰色の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2014年1月1日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
芸術
都市
建物
灰色
軒
アーバン
コンクリート
インダストリアル
都市 景観
落書き
ストリートアート
グラフィティ壁紙
古い
灰色
放棄
古い建物
スケート
廃墟となった建物
グラフィティ背景
荒らし
無料の写真
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ