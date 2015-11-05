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Siyan Ren
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霧のある灰色のコンクリートの床の写真
Siyan Ren（@siyanren）撮影の暗い、壁、灰色、霧の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年11月5日（UTC）
に公開
Camera
Apple, iPhone 6 Plus
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
暗い
壁
灰色
霧
天
煉瓦
レンガ
無限
剥げる
余白
ワンパターン
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