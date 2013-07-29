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雲の下のモスクグレースケール写真
Alex（@alex）撮影の都市、雲、樹木、教会の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2013年7月29日（UTC）
に公開
Camera
SAMSUNG, GT-I9300
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
都市
雲
樹木
教会
川
灰色
アーバン
橋
都市 景観
都市
空中線
ザルツブルク
旧市街
化合物
尖塔
パノラマビュー
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