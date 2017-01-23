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Joel Heaps
joelheaps
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雪に覆われた野原の上に立つ数頭の牛
Joel Heaps（@joelheaps）撮影の冬、雲、雪、灰色の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2017年1月23日（UTC）
に公開
Camera
OnePlus, ONEPLUS A3000
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
冬
雲
雪
灰色
牛
農場
畑
一人
影
丘
玉蜀黍
垢
雄牛
トウモロコシ畑
泥
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