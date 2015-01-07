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Olia Gozha
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雪に覆われた家の鳥瞰図
Olia Gozha（@olia）撮影の建物、青い、冬、アウトドアの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年1月7日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D90
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
建物
青い
冬
アウトドア
家
雪
樹木
青空
一人
氷
寒い
古い家屋
霜
凍結
氷のような
有蓋
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