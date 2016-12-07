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Filip Mroz
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赤ん坊を抱く男
Filip Mroz（@mroz）撮影の肖像、男、人、白背景の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2016年12月7日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 5D Mark III
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
肖像
男
人
白背景
家族
愛
顔
白い
赤ちゃん
キッズ
目
子供
男性
子供
父
子供
ショルダー
保持
所有
人間
高解像度の画像
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