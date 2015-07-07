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Jeremy Kovac
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赤と白のコンクリートの高層ビルの航空写真
Jeremy Kovac（@jkovac）撮影の都市、建物、家、海の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年7月7日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS REBEL T3
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
都市
建物
家
海
建築
山岳
家
アーバン
村
地平線
丘
家
ハウジング
風景
都市
屋外
空中写真
ダウンタウン
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