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Jon Eckert
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草に囲まれた水域に面した灰色の木製のベンチスイング
Jon Eckert（@joneckert）撮影の太陽、雲、草、川の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2013年8月8日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS REBEL T3i
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
太陽
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草
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