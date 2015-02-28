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Josua De
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茶色の牛のクローズアップ写真
Josua De（@josdeck）撮影の肖像、動物、動物、顔の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年2月28日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 7D
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
肖像
動物
動物
顔
灰色
牛
目
褐色
野牛
耳
雄牛
哺乳動物
鼻
飛ぶ
タグ
角
凝視
皺
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