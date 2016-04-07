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茶色の木製のテーブルの上に茶色の液体が入った透明なガラスの水差し
bady abbas（@bady）撮影の森、緑、木、茶の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2016年4月7日（UTC）
に公開
Camera
FUJIFILM, X-T1
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
森
緑
木
茶
カップ
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