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Maya Karmon
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茶色のレンガ造りの建物で、昼間は赤い木製の窓が開いています
Maya Karmon（@maya）撮影の建物、パターン、赤い、窓の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年11月7日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 1000D
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
建物
パターン
赤い
窓
グラス
反射
アパート
ウィンドウズ
煉瓦
開ける
レンガ
デコレーション
シャッター
シャッター
建築
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