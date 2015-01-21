Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
Marcin Nowak
案件受付中
A checkmark inside of a circle
Bookmark
A plus sign
画像を編集
Plus sign for Unsplash+
無料ダウンロード
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
特集されたコレクション
写真
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
茶色のクラシックギターのヘッドストックのマクロ撮影写真
Marcin Nowak（@marcin）撮影の音楽、赤い、木、金の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2015年1月21日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
音楽
赤い
木
金
灰色
ギター
滲む
ボケ味
楽器
ストリングス
チューニング
ギター弦
和音
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ