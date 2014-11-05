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Jeff Sheldon
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苔の生えた岩崖の真ん中にある川
Jeff Sheldon（@ugmonk）撮影の緑、山岳、川、岩の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年11月5日（UTC）
に公開
Camera
OLYMPUS IMAGING CORP., E-M10
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
緑
山岳
川
岩
褐色
岩
苔
屋外
崖
川
石
海景
フィヨルド
大作
崿
峡谷
渓谷
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