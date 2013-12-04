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Buzo Jesús
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緑の葉に露が落ちる
Buzo Jesús（@buzojesus）撮影の緑、雨、植物、葉の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2013年12月4日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
緑
雨
植物
葉
泡
水滴
植物
マクロ
クローズアップ
植生
落とす
露
クローズ アップ
雨滴
濡れた
公孫樹
雨粒
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