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紫色の花にとまるメキシコ湾バイモ蝶
Dominik QN (@dominik_qn)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年10月4日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D5100
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の下、無料で利用可能
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