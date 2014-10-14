Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
Iván Tejero
ywan
Bookmark
A plus sign
画像を編集
Plus sign for Unsplash+
無料ダウンロード
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
特集されたコレクション
写真
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
祈りながら床に座っている僧侶
Iván Tejero（@ywan）撮影の肖像、男、人、人間の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2014年10月14日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D90
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
肖像
男
人
人間
ヨーガ
コミュニティ
灰色
黙想
平和
群
男性
スピリチュアル
老人
アジア人
アジア
宗教
ベジタリアン
僧侶
ロザリオ
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ