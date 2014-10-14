無料ダウンロード
祈りながら床に座っている修道士
– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –

特集されたコレクション

エディトリアル

祈りながら床に座っている修道士

Iván Tejero (@ywan)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする

Calendar outlinedに公開CameraNIKON CORPORATION, NIKON D90
SafetyUnsplashライセンスの下、無料で利用可能
ヨガの画像と写真仏教徒仏教モンク瞑想する宗教画像お年寄りアジア人平和瞑想スピリチュアルグループ肖像画数珠ベジタリアングレーHDの壁紙

iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ