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Iván Tejero
ywan
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祈りながら床に座っている修道士
Iván Tejero (@ywan)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年10月14日（UTC）
に公開
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NIKON CORPORATION, NIKON D90
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