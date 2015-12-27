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砂漠の真ん中にある大きなクレーター
NASA（@nasa）撮影の壁紙、宇宙壁紙、デスクトップ壁紙、砂漠の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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Sirenum Fossae, Mars
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2015年12月27日（UTC）
に公開
Safety
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の下、無料で利用可能
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