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Steven Tucci
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白と茶色のコンクリートの建物
Steven Tucci（@tucci）撮影の都市、建物、家、建築の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年11月11日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D3100
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
都市
建物
家
建築
家
灰色
アーバン
落書き
アパート
構造
バルコニー
垂直
レンガ
逃げる
グラフィティ
高い
はしご
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