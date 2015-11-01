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Zurem Meru
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白い雲の下の島のグレースケール写真
Zurem Meru（@zurem）撮影の暗い、海、雲、雲の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年11月1日（UTC）
に公開
Camera
Apple, iPhone 6
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
暗い
海
雲
雲
灰色
嵐
島
シルエット
地平線
根暗
対照
海景
曇り
オーシャンビュー
暗い
劇的
雷雲
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