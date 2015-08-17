Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
Hisu lee
lee_hisu
Bookmark
A plus sign
画像を編集
Plus sign for Unsplash+
無料ダウンロード
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
特集されたコレクション
写真
,
人物
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
白い長袖のドレスを着て、ピンクの花びらの花を持つ茶色のサンガットを着た女性
Hisu lee（@lee_hisu）撮影の女、女の子、花、人の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2015年8月17日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 6D
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
女
女の子
花
人
女性
顔
女性
灰色
皮膚
微笑む
蓮
花
レディ
アジア人女性
帽子
頭
人物壁紙
トラディショナル
保持
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ