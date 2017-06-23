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Quino Al
quinoal
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白い背景に黒い回転式電話の写真
Quino Al（@quinoal）撮影の電話、灰色、レトロ、数の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2017年6月23日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
電話
灰色
レトロ
数
ケーブル
古い電話
ダイヤル
ビンテージ
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