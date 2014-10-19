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熟した梨のボウルの平置き写真
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特集されたコレクション

エディトリアル, 食べ物飲み物

熟した梨のボウルの平置き写真

Sergey Zolkin (@szolkin)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする

Calendar outlinedに公開CameraCanon, EOS 1100D
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