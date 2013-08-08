Unsplash logo
Unsplash ホーム
A magnifying glass
検索
広告
Unsplash+
ログイン
写真を提出する
navigation menu
Jassy Onyae
jassyonyae
A heart
A plus sign
無料ダウンロード
Chevron down
– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –
特集されたコレクション
エディトリアル
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
熟したぶどう
Jassy Onyae (@jassyonyae)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2013年8月8日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS DIGITAL REBEL XSi
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
食べ物の画像と写真
ブランチ
小枝
屋外
葉の背景
Hdの緑の壁紙
Hd秋の壁紙
Hdウッド壁紙
枝
Hd ブルーの壁紙
ぶどうの木のブドウ
ブドウの房
Hd紫の壁紙
ぶどうに咲く
レーズン
黒ぶどう
ヴィンヤード
ブドウの木
収穫
クリエイティブコモンズの写真
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ