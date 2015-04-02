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Todd Downs
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灰色の石片ロット写真
Todd Downs（@evermark）撮影の浜、灰色、岩、石の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年4月2日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D810
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
浜
灰色
岩
石
岩
モノクロ
屋外
海岸
灰色
石
砂利
砂礫
小石
川の岩
非対称
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