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Levi Morsy
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海岸近くの津波の塊
Levi Morsy（@levim）撮影の海、し吹く、バリ島、灰色の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年10月27日（UTC）
に公開
Camera
SONY, SLT-A33
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
海
し吹く
バリ島
灰色
湖
波
岩
波
石
岩
アクション
崖
動議
海岸
荒い
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