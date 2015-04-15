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Azrul Aziz
roy23
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海の真ん中に浮かぶ緑の島
Azrul Aziz（@roy23）撮影の海、青い、緑、樹木の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年4月15日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 6D
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
海
青い
緑
樹木
草
灰色
波
バカンス
岩
苔
崖
海岸
トルコ石
紺碧
環礁
島
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