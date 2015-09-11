Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
Jeremy Cai
j
Bookmark
A plus sign
画像を編集
Plus sign for Unsplash+
無料ダウンロード
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
特集されたコレクション
写真
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
水域近くの雪に覆われた山の風景写真
Jeremy Cai（@j）撮影のChinaの青い、山岳、雲、灰色の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
A map marker
Xinjiang, China
Calendar outlined
2015年9月11日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
青い
山岳
雲
灰色
青空
湖
岩
反射
岩
山脈
岸
荒涼とした
ふわふわの雲
サンディ
ピーク
ガラス
中国
新疆ウイグル自治区
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ