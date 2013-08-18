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水域近くのベンチの航空写真
Barcelona（@barcelona）撮影の木、灰色、湖、平和の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2013年8月18日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
木
灰色
湖
平和
公園
極小
プール
反射
休む
池
静か
孤独
公園のベンチ
ドック
ウォーターフロント
双
どんよりした
ウッドデッキ
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