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水域の面積写真
NASA（@nasa）撮影の海、青い、灰色、屋外の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年11月6日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D4
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
海
青い
灰色
屋外
衛星
空中写真
海岸
汀線
海岸線
ドローンビュー
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