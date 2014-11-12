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Charlie Hang
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水域の茶色の岩の形成
Charlie Hang (@envisual)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年11月12日（UTC）
に公開
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NIKON CORPORATION, NIKON D3200
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