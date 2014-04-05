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Göran Eidens
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水域に咲く白い蓮の花
Göran Eidens（@goeran）撮影の花、花壁紙、緑、美の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年4月5日（UTC）
に公開
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Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
花
花壁紙
緑
美
葉
黄色
蓮
百合
褐色
花
屋外
動物園
池
花背景
睡蓮
平静
咲く
リリー
スイレンの葉
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