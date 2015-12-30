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水の上を泳ぐ黒いアヒル
yx elle（@yxelle）撮影の動物、鳥、顔、鳥獣の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年12月30日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
動物
鳥
顔
鳥獣
湖
鴨
水泳
羽
鵞鳥
飲用
泳ぐ
波紋
翼
水鳥
嘴
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