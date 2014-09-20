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Kory Pence
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木に緑の苔
Kory Pence（@pencek）撮影の森、緑、木、岩の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年9月20日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D7000
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
森
緑
木
岩
森
苔
マクロ
フォレスト
クローズアップ
幹
森の木
木のテクスチャー
被写界深度
森の苔
植物
植物相
セコイア
針葉樹
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