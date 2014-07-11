Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
Aleksi Tappura
a
Bookmark
A plus sign
画像を編集
Plus sign for Unsplash+
無料ダウンロード
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
特集されたコレクション
写真
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
書籍の詰め合わせ
Aleksi Tappura（@a）撮影の書物、本、図書館、書架の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2014年7月11日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D5100
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
書物
本
図書館
書架
本屋
棚
徴収
本棚
書店
カタログ
棚
カタログ
インテリアデザイン
学校
部屋
家具
本棚
屋内
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ