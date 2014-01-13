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Nils
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昼間、最上階の建物に小像が置かれた記念碑
Nils（@nilshuber）撮影の建物、緑、建築、雲の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年1月13日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
建物
緑
建築
雲
イタリア
教会
灰色
十字
人々
大理石
正義
像
彫刻
宗教
ギリシャ語
古い
モニュメント
ローマ字
彫像
聖人
歴史的な画像
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