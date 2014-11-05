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Jeff Sheldon
ugmonk
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特集されたコレクション
写真
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自然
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昼間、山の近くの温泉で泳ぐ人々
Jeff Sheldon（@ugmonk）撮影の人、青い、冬、紫の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年11月5日（UTC）
に公開
Camera
OLYMPUS IMAGING CORP., E-M10
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
人
青い
冬
紫
湖
アイスランド
休日
水泳
岩
屋外
蒸気
泳ぐ
潟
アイスランドの風景
熱水泉
風呂
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