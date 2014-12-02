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Rudi Strydom
drpain
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昼間は青空と白い雲の下に門のある緑の芝生原
Rudi Strydom（@drpain）撮影の緑、道、雲、樹木の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年12月2日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 600D
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
緑
道
雲
樹木
草
青空
農業
畑
パス
田舎
草原
国
垢
トラック
ルーラル
未舗装の道路
草地
屋外
砂利
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