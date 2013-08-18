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昼間の白と青の空の下でトラクターに茶色の干し草
Gozha Net (@gozhanet)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2013年8月18日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D90
Safety
Unsplashライセンス
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