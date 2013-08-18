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昼間の白と青の空の下でトラクターに乗った茶色の干し草
Gozha Net（@gozhanet）撮影の青い、秋、地球、雲の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2013年8月18日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D90
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
青い
秋
地球
雲
金
青空
農業
畑
地平線
ゴールデン
田畑
藁
干草
季節
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