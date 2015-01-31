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Piotr Gaertig
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昼間に撮影された海に覆われた緑地の島の航空写真
Piotr Gaertig（@pgaert）撮影の海、緑、光、草の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年1月31日（UTC）
に公開
Camera
PENTAX Corporation, PENTAX K10D
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
海
緑
光
草
灰色
波
嵐
アイルランド
島
丘
海岸
田畑
曇り
海岸線
荒海
ケリーの指輪
潮
イギリス諸島
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