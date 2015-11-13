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星団の明るい中心のクローズアップ写真。
NASA（@nasa）撮影のテクスチャー、間、夜空、パターンの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年11月13日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
テクスチャー
間
夜空
パターン
夜
銀河
宇宙
星
灰色
銀河壁紙
星
夜空壁紙
星空
星壁紙
宇宙空間
銀河背景
黒い空
星背景
常夜灯
夜間
歴史的な画像
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