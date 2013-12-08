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Aleksi Tappura
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日中の霧の中の茶色の木造ドック
Aleksi Tappura（@a）撮影の海、青い、自然、灰色の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2013年12月8日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
海
青い
自然
灰色
湖
石
褐色
屋外
根暗
灰色
霧
穏やかな水
岸
埠頭
靄
桟橋
ポンツーン
木の板
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