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日の出時の緑の木々、草、湖の写真
Michael Hull (@michaelhull)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年8月18日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS REBEL T3i
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