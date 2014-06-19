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建物の間の 2 台の黄色い車
Andrew Ruiz (@andrewruiz)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年6月19日（UTC）
に公開
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NIKON CORPORATION, NIKON D3200
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