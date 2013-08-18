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建物と建物の間の道路を走る車両の鳥瞰図
Barcelona（@barcelona）撮影の車、都市、人、車の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2013年8月18日（UTC）
に公開
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
車
都市
人
車
道
通り
灰色
トラック
アーバン
バス
交通
ヤシの木
車
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