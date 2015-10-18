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Jan Tielens
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大聖堂の内部
Jan Tielens（@jtlns）撮影の芸術、建築、光、教会の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年10月18日（UTC）
に公開
Camera
OLYMPUS IMAGING CORP., E-M10
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
芸術
建築
光
教会
金
カソリック
ライト
屋根
宗教
構造
骨董
アーチ
天井
ディテール
ドーム
ラテン語
シーリングライト
バシリカ
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