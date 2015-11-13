Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
NASA
nasa
Bookmark
A plus sign
画像を編集
Plus sign for Unsplash+
無料ダウンロード
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
特集されたコレクション
写真
,
アーカイブ
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
人工衛星を修理する宇宙飛行士のクローズアップ写真
NASA（@nasa）撮影の黒い、仕事、白い、灰色の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2015年11月13日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D4
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
黒い
仕事
白い
灰色
ソーラーパネル
ワーキング
反射
電子
力
仕事
電子工学
機械
衛星
グリッド
解決
闇
ディープスペース
重力
修理する
宇宙飛行士
無料の写真
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ